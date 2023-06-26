В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции отменен в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

«В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года», – говорится в сообщении.

В УФСБ сообщили, что действовавшие временные ограничения отменены.