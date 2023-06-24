В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

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Антитеррористические мероприятия проводятся в Подмосковье, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», – написал он в своем Telegram-канале.