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В Баку бомжи спровоцировали пожар в 5-этажке

В Баку бомжи спровоцировали пожар в 5-этажке

23 июня рано утром на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе города Баку. На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Спасательной службы особого риска министерства.

Как сообщили  в пресс-службе МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара с применением специальной техники, в том числе автолестниц.

В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.

Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку полностью потушен.

Благодаря профессионализму пожарных удалось предотвратить распространение огня на квартиры. Пострадавших во время пожара нет.

По словам жителей корреспонденту Baku TV., на чердаке здания ютились бомжи. Мы гнали их, но поймать не могли, – они спускались с чердака и убегали.

«Там собрались бомжи и что-то подожгли. Сколько раз мы гнали их! Когда это случилось, я проснулся от шума, кричали, что горит чердак. Там, наверное, ночью что-то жгли, потому и произошло возгорание», – сказал один из жильцов.

 

 

 

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