Пашинян заявил, что герб страны не имеет никакого отношения к современной Армении

339 Просмотров

Национальный герб Армении не выражает психологию армянского народа, он не имеет никакого отношения к основанному в 1991 году государству.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

«Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой. Там также можно увидеть льва, который уже давно не живет в природных условиях Армении. И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас», – сказал глава правительства на заседании Национального Собрания во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год.