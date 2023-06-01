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19-летний москвич массой 126 кг рад, что его не взяли в армию

19-летний москвич массой 126 кг рад, что его не взяли в армию

В Москве молодого человека признали негодным к службе в армии из-за ожирения. Вес 19-летнего парня составляет 126 килограммов, а индекс массы тела – 41.

“По ожирению обычно призывнику предоставляют отсрочку. Её предоставляют для наблюдения у эндокринолога, сдачи анализов, проверок, обследований. Чтобы призывник получил категорию годности Д, у него должно быть ожирение 4-й степени, этот диагноз ставится, когда индекс массы тела выше 40, — пояснил военный юрист Евгений Крылов в беседе с MSK1.ru.

Сам молодой человек признался, что обрадовался решению медкомиссии. Однако после обследований он решил более серьёзно отнестись к здоровью. К примеру, он уже отказался от сладкого.

“Теперь, даже если я похудею, категория “не годен” будет при мне”, — считает москвич.

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