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Украина ожидает поставку более сотни германских беспилотнкиов Vector

droni

Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, сообщает Telegram-канал украинской разведки.

По данным ведомства, украинские разведчики получат более сотни беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны Украины с немецкой компанией-производителем Quantum-Systems GmbH.

«Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они засвидетельствовали свою высокую эффективность на поле боя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон может развивать скорость до 72 км/ч и находиться в воздухе до 120 минут.

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