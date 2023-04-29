Президент Азербайджана: Сильная турецкая промышленность усиливает как саму Турцию, так и ее союзников

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Сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии. Значение и роль Турции с каждым днем растут.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле.

Глава государства отметил, что сильная турецкая промышленность укрепляет как саму Турцию, так и ее союзников. Турецкая армия сегодня является одной из самых передовых армий мира.

«Самая развитая, самая передовая, самая современная оборонная промышленность укрепляет как Турцию, так и нас. Это обеспечит безопасность Турции намного лет вперед», — подчеркнул глава государства.