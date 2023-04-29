Россия стала ведущим поставщиком баранины в Иран

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Россия может стать лидером в поставках баранины в Иран, рассказал руководитель Цен­тра этнокон­фес­си­о­наль­ных ис­сле­до­ва­ний Се­вер­но­го Кав­ка­за Руслан Гереев.

В интервью URA.RU он прокомментировал визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Карачаево-Черкесскую республику. По словам Гереева, глава правительства посетил предприятия овцеводства региона и обсудил развитие животноводства и текстильной промышленности.

Как отметил глава кабмина, у Северного Кавказа есть возможность стать лидером в сфере овцеводства и производства пряжи. Также он рассказал об инвестициях порядка 2 миллиардов в текстильную промышленность региона и 4,7 миллиардов — в производство и переработку баранины.

Россия стала ведущим поставщиком баранины в дружественные страны, например, Иран, отметил Руслан Гереев. При этом Северный Кавказ может обеспечить потребности и внутреннего рынка России и стран СНГ, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Иран планирует расширить экономическое сотрудничество с Казахстаном.