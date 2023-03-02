В России сейчас осталось гораздо меньше ракет, поэтому массированные ракетные атаки по Украине могут остаться в прошлом.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга в Military Media Center.

«Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики», – сказала Гуменюк.

По ее словам, теперь враг начинает распределять ракетные удары по времени. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также это могут быть небольшие партии «шахедов».

Она также объяснила, что сейчас россияне хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.

«Объективная ситуация заключается в том, что ракет (у России — ред.) уже гораздо меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть… Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и производит продукты убийства», — подчеркнула Гуменюк.