Индия в качестве председателя в «большой двадцатке» (G-20, Группа двадцати) должна дать четкое определение войне России в Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью The Times of India в начале своего двухдневного визита в Индию, который стартовал в субботу, 25 февраля.

«Мы хотим еще больше укрепить наши двусторонние отношения с Индией и наше сотрудничество по глобальным вопросам, таким как смягчение последствий изменения климата и преобразование наших экономик на справедливой, зеленой и устойчивой основе», — подчеркнул Шольц.

«Мы будем интенсивно обсуждать все темы, имеющие отношение к развитию наших стран, но также и мир во всем мире, что очень важно», — сказал Шольц журналистам после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди принял канцлера ФРГ в президентском дворце.