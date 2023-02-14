Бывшего президента Кыгрзыстана Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии. Об этом сообщил его соратник, председатель политической партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, а также источник ТАСС в семье Атамбаева.

14 февраля судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дело в отношении Атамбаева, сообщает «Радио Азаттык». Пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам попросили адвокаты бывшего президента.

В свою очередь Первомайский районный суд Бишкека разрешил Атамбаеву выехать из Кыргызстана на лечение. По словам Султанбекова, за последние годы здоровью 66-летнего Атамбаева был нанесен «сильнейший урон»: он нуждается в двух операциях и последующей реабилитации.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыгрзыстана в 2011 — 2017 годах. В 2019-м с него сняли неприкосновенность, обвинив в коррупции и незаконном обогащении. Чтобы задержать бывшего президента, сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш — его сторонники оказали сопротивление.