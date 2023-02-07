Полиция вмешалась в собрание криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, сообщает «РИА Новости».

Сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН задержали более 50 человек, причастных к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Сообщается, что 48 задержанных были из Азербайджана, по 4 из Армении, Таджикистана и Дагестана.

У задержанных взяты отпечатки пальцев для проверки причастности к преступной деятельности.

Кроме того, у задержанных были обнаружены карабин «Сайга», пять травматических пистолетов и нож.