Германия не намерена менять подходы к военной помощи Украине и не планирует поставлять Киеву танки, по крайней мере до тех пор, пока такие поставки не начнут другие страны НАТО. Об этом канцлер Олаф Шольц заявил в опубликованном на выходных интервью газете Sddeutsche Zeitung.

«Мы следуем трем четким принципам. Во-первых, мы помогаем Украине тем, что в наших силах. Во-вторых, мы не допускаем прямой конфронтации между НАТО и Россией. А в-третьих, не будет никаких немецких самостоятельных инициатив», — разъяснил позицию Берлина Шольц, отвечая на вопрос о том, получит ли Украина немецкие «Леопарды».

При этом канцлер отметил, что перечисленные им принципы продолжат действовать и в следующем году.