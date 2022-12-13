Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, сообщило во вторник радио RNZ.

По его данным, принятый в третьем чтении закон стал «еще одним шагом к цели правительства Аотеароа (Новой Зеландии) сделать страну некурящей к 2025 году».

Сообщается, что новый закон сокращает разрешенную концентрацию никотина в табачных изделиях, урезает число торговых точек по продаже табака, помимо того, что рожденным после 1 января 2009 года пожизненно не будет разрешено покупать табак.

«Число торговых точек по стране, которые будут торговать табаком, будет сокращено в десять раз по сравнению с нынешними шестью тысячами», — приводит радио слова заместителя министра здравоохранения Новой Зеландии Аиши Верралл. То есть к концу будущего года в стране останется только 600 точек продажи табачных изделий, пояснила она.

По данным RNZ, сейчас в Новой Зеландии курят ежедневно только 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем 10 лет назад.