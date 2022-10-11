Россия прокомментировала отправку Европейским Союзом гражданской миссии к армяно-азербайджанской границе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге в ответ на вопрос об отправке пограничной миссии ЕС по предложению Армении сказала, что ей известно об этом., сообщает «Интерфакс».

«Формальное решение ЕС на этот счет, как мы понимаем, пока не принято. Мы усматриваем в этом очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия России. Конечно, это вопрос суверенных государств. Они строят свои отношения», — подчеркнула представитель МИД России.