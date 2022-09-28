Бакинские карманники объявили охоту на туристов, слоняющихся по «Торговой». Очередная кража была совершена 27 сентября, в 15:00. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что в 39-ое отделение полиции Сабаильского района обратился с жалобой гражданин Саудовской Аравии Месхари Алмуабеди Жабери (1993 г.р.). Молодой человек показал, что на улице Низами неизвестный незаметно вытащил у него из кармана 600 манатов.

В настоящее время оперативники полиции пытаются установить вора-карманника. Пока задержанных по факту нет, но учитывая, что весь центр города напичкан камерами наблюдения, то можно предположить, что очень скоро вор будет пойман.

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