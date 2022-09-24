Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен раскритиковал дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, за его телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналу Le Point.

Расмуссен заявил, что Макрон своей гибкостью по отношению к Путину навредил Украине. Особенно он возмущен заявлениями французского президента о том, что «Путина нельзя унижать». Расмуссен считает: «Призывы не унижать Россию унижают саму Францию».

По его мнению, высказывания Макрона были «катастрофическими и глубоко вредными». По его мнению, ими он только «навредил Украине и ослабил ее».

Кроме того, он упрекнул Францию в недостаточной материальной поддержке Украины, отметив, что как для страны, которая является доминирующей военной державой в ЕС и страной с самым сильным вооружением в Европе, сделано мало.

Бывший генсек считает, что сейчас Макрон пытается изменить риторику и «вернуть себе инициативу». Но по его мнению, Макрон уже «ослабил международную сплоченность, даже если сейчас об этом жалеет».