Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в беседе с телеканалом «Дождь» рассказала, что Госдеп обсуждает с Москвой возможность увеличения числа консульских служащих в американской дипмиссии в РФ, чтобы гражданам России было проще получать визы.

По ее словам, запрет виз для россиян, это «не то, чего бы мы сейчас хотели».

«На самом деле мы даже ведем переговоры с министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы», — сказала Нуланд.