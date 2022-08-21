В ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина.

Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным СК, на полном ходу движения сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Дарья погибла на месте.

Следователи продолжают работать на месте трагедии.