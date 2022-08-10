Российский вертолет Ми-8 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Российский вертолет Ми-8 вечером 9 августа самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны. Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У вертолета не было плана полета, транспондер был выключен. У него также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол России Владимир Липаев, которому был выражен протест и вручена нота о нарушении воздушной границы.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем», — отметил МИД.