Азербайджанский «Карабах» осуществил очередной трансфер.
Агдамский клуб подписал соглашение с 24-летним полузащитником Жулио Ромао из Бразилии. Контракт подписан на 4 года, говорится в сообщении на сайте клуба.
Азербайджанский «Карабах» осуществил очередной трансфер.
Агдамский клуб подписал соглашение с 24-летним полузащитником Жулио Ромао из Бразилии. Контракт подписан на 4 года, говорится в сообщении на сайте клуба.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий