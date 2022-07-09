Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов продолжит карьеру в новой команде.
Известно, что он покинул английский «Вулверхэмптон» и продолжит карьеру в швейцарском «Грассхопере», пишет «Азериспорт».
Футболист сборной Азербайджана Ренат Дадашов продолжит карьеру в новой команде.
Известно, что он покинул английский «Вулверхэмптон» и продолжит карьеру в швейцарском «Грассхопере», пишет «Азериспорт».
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