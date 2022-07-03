В Мадриде продолжается шахматный турнир претендентов. В соревнованиях принимает участие и азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.
В очередном туре наш соотечественник поделил очки с Фабиано Каруаной (США).
В Мадриде продолжается шахматный турнир претендентов. В соревнованиях принимает участие и азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.
В очередном туре наш соотечественник поделил очки с Фабиано Каруаной (США).
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