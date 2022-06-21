Берлин предоставляет Киеву всю необходимую военную помощь, а любые задержки, о которых сообщает украинская сторона, связаны с необходимостью обучить украинских военных обращению с западной техникой. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на критику в интервью газете Münchner Merkur.

Как отметил журналист издания, претензии украинской стороны связаны с задержкой или даже отсутствием поставок обещанных вооружений. В ответ на это Шольц резко ответил, что «многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности». Политик заключил, что понимает, за что его критикуют, но не позволит этому повлиять на избранный им курс.