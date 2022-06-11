Forbes оценил состояние пятнадцатикратного победителя турниров серии «Мэйджор» по гольфу Тайгера Вудса в более чем 1 млрд долларов, американец стал третьим спортсменом в истории, сумевшим этого достичь.

Чуть менее 10% состояния 46-летнего гольфиста приходится на призовые от турниров. Основную часть составляют средства от рекламных контрактов с Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex и Nike. Также Вудсу принадлежат ряд связанных с гольфом компаний и ресторан.

Forbes отмечает, что американец на пике карьеры зарабатывал более 100 миллионов долларов в год без учета призовых. С 2003 по 2012 год он возглавлял список Forbes среди спортсменов. Помимо него, более 1 миллиарда сумели заработать баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.