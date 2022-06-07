Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли встретился с главой Представительства Европейского союза (ЕС) в нашей стране, послом Петером Михалко.

Как сообщили в АПБ, отметив, что Азербайджан и Европейский Союз являются важными партнерами, председатель АПБ отметил, что двусторонние отношения развиваются в русле эффективного и успешного сотрудничества по всем направлениям, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

Также до сведения гостя было доведено, что в течение длительного времени на оккупированных Арменией территориях Азербайджана производились вина и другая продукция, допускалась фальсификация с указанием страны происхождения-Армении, осуществлялся экспорт этой продукции в страны ЕС, и Агентство постоянно принимает меры по предотвращению подобных случаев.

Говоря о незаконном производстве на территории Азербайджана, продажи и экспорта в страны ЕС вина и другой продукции под брендом «Made in Armenia», Петер Михалко высоко оценил продолжающуюся деятельность Агентства в этом направлении, подчеркнул, что Азербайджану будет оказана поддержка в предотвращении подобных негативных ситуаций.