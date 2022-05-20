Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time. За Зеленского проголосовали более 3,3 миллиона человек, всего он набрал 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

За Джонсоном с 3,2% голосов следуют медицинские работники , которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с Covid-19.

Президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1% голосов.

В рамках опроса читатели голосовали за людей, которые, по их мнению, заслуживают место в ежегодном списке самых влиятельных людей года по версии Time.

Список Time-100 2022 года, который в конечном итоге будет выбран редакторами журнала, будет обнародован 23 мая.