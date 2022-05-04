Все государства Западных Балкан должны войти в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Берлине.

«У нас был хороший и продуктивный разговор. Мы договорились, что вскоре в рамках поездки на Балканы я нанесу визит в Приштину… Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал Шольц.

Он призвал Приштину к конструктивному участию в переговорах с Сербией.