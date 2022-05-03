Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

«Эти цифры — оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше», — говорится в сообщении.

Председатель ОВА сообщает, что российские военные точно знали, куда целили. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.