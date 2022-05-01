Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы на фестивале в американском штате Миссисипи.

Шериф округа Хиндс Тайри Джонс сообщил в социальных сетях, что несколько человек были доставлены в местные больницы с травмами, а один человек, по предварительным данным, погиб на месте происшествия, передает АР.

Джонс сказал, что инцидент произошел на ярмарочной площади штата Миссисипи, где проходит фестиваль «Mississippi Mudbug».

Он также подчеркнул, что в связи с этим инцидентом «ведется расследование по факту стрельбы с участием офицера», но не сообщил дополнительных подробностей. По ловам шерифа, для оказания помощи было вызвано Бюро расследований Миссисипи.

В программу фестиваля «Mississippi Mudbug» входят такие развлечения, как кулинарные конкурсы и аттракционы.