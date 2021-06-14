14 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе.

Глава государства был проинформирован о технических показателях водохранилища.

Было отмечено, что этот источник воды вместимостью 9,5 миллиона кубометров позволял орошать земельные угодья площадью 62 тысячи гектаров. После оккупации в 1993 году Физулинского района армянскими захватчиками эксплуатировать водохранилище с азербайджанской стороны стало невозможно. Армяне, учинившие во время оккупации экологический террор на наших землях, в период острой необходимости в воде при осуществлении хозяйственных работ перекрывали ее, а во время наводнений или же когда необходимости в ней не было, открывая воду из водохранилищ, создавали серьезные проблемы. Информацию распространяет АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Это водохранилище Конделенчай. На протяжении многих лет оно находилось в руках врага. Долгое время мы были лишены этой воды. После Второй Карабахской войны оно находится уже в наших руках и отныне будет служить интересам азербайджанского народа. Это водохранилище было построено в начале 1980-х годов по указанию и инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Основная цель заключалась в развитии сельского хозяйства в Физулинском районе, из этого водохранилища орошались тысячи гектаров земель. После Отечественной войны мы взяли под контроль водохранилище Суговушан, водохранилище Конделенчай тоже находится в наших руках. Уже даны соответствующие указания, связанные с дальнейшей эксплуатацией этих водохранилищ.

Готовится карта водных источников всех освобожденных земель. Все эти водные ресурсы, реки, озера, водохранилища – это достояние сегодня находится в наших руках. В целях прокладки новых каналов и восстановления старых для рационального использования воды уже выделены средства, даны соответствующие указания и началась реализация широкомасштабной программы.

Недавно я направил группу представителей на водохранилище Конделенчай. Было изучено состояние водохранилища, и после возвращения жизни в данный регион, конечно, мы будем пользоваться этой водой. В период оккупации презренный враг лишил нас воды. Водохранилища Серсенг, Суговушан находились в руках врага, поэтому 100 тысяч гектаров земель оставались без воды, в нескольких районах для улучшения обеспечения водой были пробурены сотни субартезианских скважин. Агдамский, Тертерский, Бардинский, Евлахский, Геранбойский и другие районы были лишены воды Тертерчая. Как мне сообщили недавно, после Отечественной войны началась подача воды из водохранилища Суговушан на земли площадью свыше 30 тысяч гектаров. Кроме того, под нашим контролем находится также водохранилище Хачынчай в Агдамском районе, оно освобождено от оккупации, причем его вместимость больше этого водохранилища. Хочу еще раз сказать, что все наши водные ресурсы изучаются, анализируются и в дальнейшем дадут нам большое преимущество.

Мы вернулись на родные земли, вернулись в Физули, водохранилище Конделенчай находится в наших руках и всегда будет нашим.





Minval.az