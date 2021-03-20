«Я открыто заявлял всему миру, говорил, что если враг по доброй воле не покинет наши земли, то мы выдворим его. Так и случилось». Об этом заявил в своем обращении из города Шуша президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджану удалось создать мощную и профессиональную армию.

«Создали героическую армию. Наши военнослужащие заслуживают самой высокой оценки. У нас были шехиды во время войны. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Да ниспошлет Он терпения их близким. Мы освободили Шушу ценой пролитой крови, в серьезных сражениях за город. Вдоль Лачинского коридора были раскиданы останки захватчиков, в боях за Шушу были уничтожены сотни, а может и до тысячи оккупантов. Наши военнослужащие, поднявшись по крутым скалам, преодолев овраги и холмы, ходжавендские леса, тропы, вошли в Шушу, имея при себе легкое вооружение. Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штыками-ножами. А против нас здесь использовались пушки и танки. Но враг увидел нашу силу, волю, национальный дух и потерпел поражение. Освобождение Шуши является событием, занимающим особое место в Отечественной войне. Шуша была нашей целью и мы шли к ней. Размещение Азербайджанской армии на всех землях, освобожденных до Шуши, обусловило и освобождение Шуши. Джебраильский район, Суговушан, Гадрут, значительная часть Ходжавендского района, Зангиланский, Физулинский, Губадлинский районы, южная часть Лачинского района, Кяльбаджарские горы, Муровдаг и затем – Шуша. В ходе войны было освобождено более 300 сел и городов, враг вынужден был пасть на колени, сдался и 10 ноября подписал акт о капитуляции», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az