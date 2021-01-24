Власти Пакистана одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении представителя правительства.

«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — приводит слова представителя правительства RT со ссылкой на Dawn.

Импортёром и дистрибьютером вакцины будет местная фармацевтическая компания AGP.

«Спутник V» стала третьей вакциной, одобренной в Пакистане, после препаратов британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайской компании Sinopharm.

Minval.az