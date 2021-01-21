“Приветствуем подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана по совместной разведке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” в Каспийском море”.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В заявлении отмечается, что МИД Турции надеется на еще большее укрепление дружбы двух стран благодаря меморандуму о взаимопонимании: “Надеемся, что это соглашение принесет пользу братским народам Азербайджана и Туркменистана, повысит благосостояние региона, внесет вклад в мир и стабильность. Мы надеемся, что это соглашение также проложит путь для проектов, которые повысят энергетическую безопасность Турции и Европы”.

Minval.az