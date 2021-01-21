В США завершен процесс смены администрации. «Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов» — цитируют информагентства текст присяги нового хозяина Белого Дома. Уходящий, впрочем, теперь уже официально бывший президент США Дональд Трамп, конечно, постарался максимально «испортить триумф» новому главе администрации. В традиционном письме, которое оставляет новому президенту его предшественник, Трамп написал: «Джо, ты знаешь, что я победил». И, нарушив писаные и неписаные традиции, не остался на церемонию инаугурации нового президента — власть Байдену официально передавал вице-президент США Майкл Пенс. Сам же Трамп покинул Вашингтон за час до истечения своих полномочий (чтобы не просить самолет у Байдена), до мелочей продумав прощальную церемонию на базе «Эндрюс» и по сути превратив ее в «альтернативную инаугурацию» — с красной дорожкой, приглашенными гостями, войсковым караулом…Впрочем, такая попытка «подсластить пилюлю» самому себе вряд ли способна действительно смягчить для Трампа последствия поражения. Тем более что речь идет не только о проигрыше на выборах. Дональд Трамп — единственный президент в истории США, которого дважды подвергали процедуре импичмента. Причем вторая попытка была инициирована уже после того, как Трамп проиграл выборы Джо Байдену и гарантировано покидал Белый дом.

Понятно, что такой «камень вдогонку» — это не столько попытка лишить Трампа привилегий, которые полагаются в США экс-президенту. Куда важнее политическая позиция. В Вашингтоне главе государства, несмотря на всю систему «сдержек и противовесов», хозяину Белого дома могут простить многое: и явные политические ошибки, и тайные операции спецслужб, и «секретные» военные операции. Но вот попытка «подправить» нечестным путем результаты выборов — такое не прощается.

Другой вопрос, что после передачи власти мировое экспертное сообщество по понятной причине потеряло интерес к Трампу и сосредоточилось на Байдене. Точнее, на прогнозах, какие «сдвиги» в политике США произойдут после смены хозяина Белого дома, где дело уж точно не ограничится возобновлением сотрудничества с ВОЗ.

Вряд ли, конечно, здесь стоит возводить в абсолют сообщения армянских СМИ, немедленно отыскавших в новой команде (пусть и далеко не на ключевых позициях) этнических армян. Тем более что в самой Армении политологи предупреждают: ни эти назначения, ни даже высказывания Байдена в его «сенаторское» время, которые можно счесть проармянскими, не могут считаться надежным «анонсом» его будущей политики на Южном Кавказе. Куда информативнее другие «сигналы», о которых армянские СМИ по понятным причинам молчат. В разгар боев в Карабахе, когда Трамп в Твиттере восхищался армянами, Байден не только критиковал Вашингтон, что там забыли о Карабахе и «оставили поле противнику», то есть России, но и открыто призывал Армению вывести войска с азербайджанских земель. И уж тем более «информативно», что вскоре после победы Байдена (и окончания войны в Карабахе) в США начались видеоконференции и вебинары, участники которых — а это были главным образом отставные дипломаты, работавшие ранее в Баку — призывали Вашингтон активизировать свою деятельность в Азербайджане, отдавая приоритет экономическому влиянию. «Совпадения» в таких вопросах в такой стране, как США, случаются крайне редко.

Наконец, без сомнения, свое влияние на Южный Кавказ окажут и «подвижки» на других треках, в том числе российском. Где Байден еще во время своей предвыборной кампании обещал «ужесточить» политику. Теперь, после ареста Навального, которого перед этим пригласили на инаугурацию, поводов для новых санкций поприбавилось. Азербайджан — независимое государство, наша страна успешно выстраивает деловые отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, и то, что Азербайджан регулярно принимает на своей территории встречи начальников штабов вооруженных сил России, с одной стороны, и США и НАТО, с другой, говорит о многом: такие встречи априори означают высокий уровень доверия обеих сторон. И подтверждают то обстоятельство, что Азербайджан не является чьим-то форпостом и сателлитом — в отличие от Армении, назвать которую суверенным государством можно с очень большой натяжкой.

Наконец, и на турецком «треке» тоже происходят показательные «подвижки». Да, Байден вступает в должность на фоне серьезного кризиса во взаимоотношениях двух стран: напоследок администрация Трампа ввела против Турции санкции за покупку российских ЗРК С-400 «Триумф». Но именно в расчете на Байдена в Анкаре предложили создать «рабочую группу» по С-400 и определить, какую угрозу самолетам НАТО эти ЗРК несут. В те же дни Турция возглавила Силы быстрого реагирования НАТО. И явно идет на сближение с ЕС. Более того, эксперты констатируют и завуалированную капитуляцию Франции, чей президент Эммануэль Макрон направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану примирительное послание и предложил встретиться. Визит в Азербайджан делегации Total тоже укладывается в этот тренд.

Формально это, конечно, не имеет никакого отношения к политике США. Но и в Вашингтоне не могут не осознавать, насколько изменилась роль Турции в мире. И вряд ли захотят действительно потерять такого союзника, особенно на фоне грядущей «пробы сил» с Китаем и исторических позиций Турции в Центральной Азии.

А все это вместе взятое означает, что с приходом Байдена в Белый дом на Южном Кавказе могут произойти весьма показательные «подвижки». Где Азербайджан вновь будет «призом», а не «полем боя» или «разменной монетой» — в отличие от своих соседей по региону.

Нурани

Minval.az