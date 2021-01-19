Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде обратился в ходе 44-дневной Отечественной войны к мировым религиозным лидерам, руководителям известных международных организаций с призывом поддержать справедливую позицию Азербайджана.

Как говорится в сообщении УМК, получен ответ из Ватикана на письмо, направленное председателем Управления мусульман Кавказа Папе Римскому Франциску. В документе, поступившем за подписью исполняющего обязанности руководителя секретариата Государства Ватикан Эдгара Пена Парры, говорится:

«Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокую признательность за последнее письмо, направленное Вами Папе Римскому Франциску в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорно-Карабахском регионе.

Его святейшество Папа Франциск внимательно прочитал Ваше письмо и молится за мирное и справедливое решение вопроса во имя благополучия всех народов Кавказа».

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