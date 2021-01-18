После заседания иранско-азербайджанской экономической комиссии заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и градостроительства Ирана Мохаммедом Ислами.

На встрече М.Ислами отметил, что увеличение сообщения по железной дороге Астара-Астара на 25% является показателем развития отношений между двумя странами, сообщает АПА.

Говоря о важности транзитного вопроса М.Ислами отметил значимость азербайджанских железных дорог для активизации коридора Север-Юг: «Мы всегда настаивали на наращивании потока по указанному коридору. Мы обсуждали строительство нового автотранспортного терминала на границе у Астары, потому что старый терминал не обладает необходимым потенциалом. Поэтому мы также достигли соглашения о строительстве нового автомобильного моста на границе, которая соединит шоссе Баку-Астара с автомагистралью Эрдебиль-Астара-Решт. В следующем месяце в Астаре будет подписано соглашение об этом, а также состоится церемония закладки фундамента для строительства нового терминала и моста».

Иранский министр отметил, что другими важными обсуждаемыми вопросами были участие иранских компаний в проектах по восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана, а также доставка грузов из Ирана непосредственно в соответствующие пункты назначения в Азербайджане: «Таким образом, можно предотвратить порчу и задержки продукции, и более качественная продукция достигнет потребителя».

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