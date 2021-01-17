После посещения освобожденного от оккупации Агдамского района делегация Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и Международного фонда тюркской культуры и наследия совершила поездку в Физулинский район.

После ознакомления с ходом строительства автодороги Физули-Шуша делегация побывала в городе Физули и увидела руины города, разрушенного армянами за 28 лет оккупации, сообщает АПА.

Они осмотрели развалины мечети, находившейся в центре города.

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