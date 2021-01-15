Обнаружено тело гражданина Азербайджана, пропавшего без вести в Бельгии и разыскиваемого полицией.

Неделю назад местная полиция объявила о розыске гражданина Азербайджана по имени Вугар Рза, проживающего в городе Мехелен. Cегодня утром было найдено его тело, сообщает «Репорт».

По данным Управления полиции города Мекселен, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Следует отметить, что Вугар Рза, выходец из Кельбаджарского района Азербайджана, работал учителем в Шеки. Он приехал в Бельгию несколько лет назад.

Minval.az