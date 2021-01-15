Швеция будет содействовать и поддерживать процесс урегулирования замороженных конфликтов во время своего председательства в ОБСЕ. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время представления программы председательства Швеции в ОБСЕ.

По словам Анн Линде, содействие и поддержка процессу урегулирования конфликтов будет важным приоритетом для Швеции на посту председателя ОБСЕ.

Глава шведского внешнеполитического органа подчеркнула, что вспыхнувший в прошлом году вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и вокруг него, а также большое число погибших и человеческие страдания со всей очевидностью продемонстрировали риски, связанные с конфликтами, которые остаются нерешенными. «В таких случаях ОБСЕ должна сыграть жизненно важную роль в урегулировании конфликтов, в том числе на местах. Сопредседатели Минской группы и личный представитель действующего председателя пользуются нашей полной поддержкой», заявила Анн Линде, слова которой приводятся в сообщении правительства Швеции.

Minval.az