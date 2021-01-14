Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко проинформировал послов США и Франции Джона Салливана и Пьера Леви об итогах переговоров российского президента Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В ходе встречи послы были проинформированы об итогах переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Minval.az