Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Пакистан встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, реализацию Совместного заявления от 10 ноября 2020 года, а также реализацию трехстороннего заявления, подписанного 11 января 2021 года в Москве.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в рамках международных организаций. На встрече были обсуждены и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az