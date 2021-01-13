Президенты Турции и России Реджеб Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Эрдоган в беседе с Путиным подчеркнул готовность Анкары внести вклад и поддержку усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе. Президент Турции отметил, что Анкара выступает за формирование условий по сосуществованию азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе без наличия миротворцев и процесса мониторинга», — говорится в сообщении Администрации президента Турции (цитата по «Интерфаксу»).

«Достижение этой цели вновь покажет всему миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», — сказал Эрдоган.

Minval.az