Революционный суд Ардебиля приговорил двух этнических азербайджанцев к лишению свободы и ударам плетью по статье «нарушение общественного порядка». Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на иранскую правозащитную организацию «Агентство активистов по правам человека» (HRANA).

Суд вынес приговор в отношении граждан Ирана Мейсема Джулани и Али Хайырджи в виде 4 месяцев лишения свободы и 20 ударов плетью (в отношении каждого).

Более 80 активистов из числа этнических азербайджанцев были задержаны ранее в городах Ардебиль, Тебриз, Урумия, Мескиншехр, Решт, Парсабад — Моган, Джульфа, Келейбер и Зенджан за поддержку усилий Азербайджана по освобождению от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов (27 сентября 2020 года — 10 ноября 2020 года).

Согласно информации, полученной из местных источников, Джулани и Хайырджи были в числе задержанных активистов, несмотря на то, что они не входили в число организаторов демонстраций.

Minval.az