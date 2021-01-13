«Ваша встреча с возглавляемой мною делегацией – большая честь для меня. Я всегда считал Вас одним из решительных дальновидных лидеров, действительно ведущих борьбу за свою страну, показывающих путь другим».

Об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Отметив, что президент Ильхам Алиев является председателем Движения неприсоединения, гендиректор ИСЕСКО сказал, ссылаясь на выступление президента Азербайджана на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что в последние 30 лет Азербайджан оказал поддержку более чем 120 странам, организовал многочисленные международные форумы. Это большая помощь для мира. Гендиректор сказал, что благодаря этому Азербайджан входит в число ведущих стран мира.

«Ваше превосходительство, хочу заверить Вас в том, что Азербайджан всегда был и будет приоритетом для нас. Мы отметили Победу, потому что это – часть нас, Ваша Победа – часть победы ИСЕСКО. Государства-члены нашей организации очень важны для нас, и мы всегда будем поддерживать их без исключения».

Гендиректор сказал, что вместе с ним приехали самые важные люди: «Я хочу, чтобы они стали свидетелями произошедшего, а также отметили Победу. Профессор Рахиль Гамар. Он является руководителем сектора науки и инноваций, и был ректором Университета COMSATS в Исламабаде. Профессор Мухаммед Зейналабдин. Он – генеральный секретарь по культуре, шесть месяцев назад являлся министром культуры Туниса. Посол Халид является директором по партнерству. Мы также создаем центр по диалогу цивилизаций. Он был послом Судана в Королевстве Марокко и специальным советником бывшего Президента Судана. А также господин Сами. Он являлся редактором одной из самых влиятельных газет Египта «Аль-Ахрам». Таким образом, Вы видите, что мы находимся здесь, прежде всего, для того, чтобы поздравить Вас. Мы высоко оцениваем Ваше приглашение посетить страну и встретиться с Вами, принять участие в праздновании этой важной Победы» (цитата по АПА).

Minval.az