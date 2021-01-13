По итогам второй трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Пакистана и Турции принята Исламабадская декларация, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В декларации отмечается, что для углубления и расширения трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, стороны призвали соответствующие министерства подготовить План действий по снижению тарифов, устранению тарифных и нетарифных препятствий, транспортных расходов, улучшению координации между банковскими секторами и взаимной защите инвестиций.

Стороны также договорились о развитии регионального сотрудничества в сферах транспорта, торговли, энергетики, контактов между людьми, образования, социального и культурного обмена, туризма и ИКТ, а также через различные региональные форумы для улучшения и укрепления воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения.

Также подчеркнута важность активизации сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, окружающей среды, устойчивого развития и изменения климата и призвали к более широкому международному сотрудничеству для своевременного достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Стороны еще раз подтвердили приверженность развитию сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе посредством обмена передовым опытом, наращивания потенциала, обмена новыми и передовыми технологиями.

Также стороны заявили о своей поддержке прекращению армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и нерушимости границ признанных международным сообществом и в соответствии резолюциям Совета Безопасности ООН.

Согласно принятому решению очередная трехсторонняя встреча состоится в 2022 году в Турции.

Minval.az