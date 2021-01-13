Хочу поблагодарить министров иностранных дел Пакистана и Турции за поддержку, которую они оказали Азербайджану во второй Карабахской войне.

Об этом сказал на пресс-конференции после Второй трехсторонней встречи министров иностранных дел Пакистана, Турции и Азербайджана в Исламабаде глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Турция и Пакистан осудили атаки Армении, военные преступления, которые она совершила против Азербайджана, поддержали Азербайджан, основываясь на принципах суверенитета и территориальной целостности.

«Позиция Пакистана и Турции в этом вопросе была исключительно важна для нас. В то же время, именно такую позицию и должны были продемонстрировать наши настоящие друзья. Мы приветствуем это. Азербайджанский народ с чувством гордости поднимал флаги Пакистана и Турции», — подчеркнул глава МИД Азербайджана (цитата по АПА).

Minval.az