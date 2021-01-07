Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) распространила информацию о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на территории Каховского района Херсонской области Украины и провинции Чхунчхон-Намдо Республики Корея, а также о вспышке блутанга на территории Благоевградской области Болгарии.

Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности, учитывая официальные данные организации за 30 декабря 2020 года и 4 января 2021 года, агентство 5 января 2021 года приняло соответствующее решение о введении временного ограничения на ввоз в нашу страну всех видов крупного и мелкого рогатого скота и принадлежащего им генетического материала из Благоевградской области Болгарии, живой птицы и птицеводческой продукции со всей территории Республики Корея и Херсонской области Украины.

В то же время в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в целях усиления контроля над транспортными средствами, прибывающими или проезжающими транзитом через Украину, Корею и Болгарию.

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