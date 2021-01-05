Азербайджан по итогам 2020 года занял 76-е место в индексе паспортов мира, который ежеквартально публикует консалтинговая компания Henley & Partners.

Отметим, что эту позицию в международном рейтинге наша страна делит с Угандой. При этом граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран.

Лидером индекса паспортов мира третий год подряд остается Япония (191 страна для безвизовых поездок). На втором месте идет Сингапур (190), затем расположились Южная Корея и Германия (по 189).

Замыкают список Сирия (29), Ирак (28) и Афганистан (26).

Minval.az