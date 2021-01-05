Институт Омбудсмена Турции распространил отчет в связи с нарушениями прав человека, совершенными вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана во время армяно-азербайджанской войны.

Как говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена Азербайджана, по приглашению Омбудсмена Сабины Алиевой делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов ОИС, главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем 21-23 октября 2020 года побывала с визитом в нашей стране, осуществила совместную миссию по расследованию фактов в Гяндже. На основании различных встреч, расследования, проведенного в рамках этого визита, Институт Омбудсмена Турции опубликовал отчет по правонарушениям, совершенным Арменией против Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Отчет был отправлен соответствующим международным организациям.

Отчет охватывает период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года и опирается на анализ с точки зрения международного права фактов обстрела вооруженными силами Армении мирного населения с использованием запрещенного оружия, на наличие многочисленных человеческих жертв в результате этих обстрелов.

Minval.az